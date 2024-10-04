RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ассист Мудрика, "отдых" Довбика, разгром без Яремчука: как сыграли украинцы в ЛЕ и ЛК

Фото: Михаил Мудрик в составе "Челси" перед стартом в основном раунде ЛК (x.com/chelseafc)
Автор: Андрей Костенко

Сыграны матчи второго тура Лиги Европы и стартовые поединки основного этапа Лиги конференций. Клубы, за которые выступают отечественные легионеры, завершили день неожиданными результатами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты матчей.

В Лиге Европы "Рома" Артема Довбика потерпела сенсационное поражение от шведского "Эльфсборга" (0:1). Тренер римлян Иван Юрич перед игрой не скрывал, что прибегнет к ротации состава, в частности позволит отдохнуть и украинскому форварду. В итоге ничего хорошего из этого не вышло: "Рома" пропустила гол на 44-й минуте с пенальти, Довбик вышел на замену на 65-й, но спасти свой клуб от поражения не смог.

В результате – первое поражение Юрича во главе команды и первая неудача "Ромы" в текущем розыгрыше ЛЕ. В следующем туре, 24 октября, "волки" на "Стадио Олимпико" будут принимать киевское "Динамо".

"Олимпиакос" Романа Яремчука без проблем разобрался с португальской "Брагой" - 3:0. Украинец, правда, участия в феерии не принимал, просидев весь матч в запасе. Но в составе греков вышел экс-звезда УПЛ – Виллиан, появившийся на замену во втором тайме.

В турнирной таблице Лиги Европы "Олимпиакос" с тремя очками занимает 15-е место. "Рома", имея один балл, идет 27-ю.

В Лиге конференций сыграли первый тур основного этапа. "Челси" Михаила Мудрика дома легко одолел бельгийский "Гент". Украинец отличился ассистом – именно с его передаче Вейга открыл счет в матче.

Австрийский ЛАСК Максима Таловеров дома встречался со шведским "Юргорденом". Хозяева вели в счете – 2:0, но позволили сопернику отыграться. Итог матча, в котором украинец провел на поле все 90 минут – 2:2.

Еще один клуб украинского легионера – кипрская "Омония" разбила на собственном поле исландский "Викингур" - 4:0. Наш Роман Безус все еще восстанавливается после травмы и участия в игре не принимал.

Ранее "Динамо" потерпело от "Хоффенхайма" второе поражение в Лиге Европы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Лига ЕвропыАртем Довбик