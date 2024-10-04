Ассист Мудрика, "отдых" Довбика, разгром без Яремчука: как сыграли украинцы в ЛЕ и ЛК

В Лиге Европы "Рома" Артема Довбика потерпела сенсационное поражение от шведского "Эльфсборга" (0:1). Тренер римлян Иван Юрич перед игрой не скрывал, что прибегнет к ротации состава, в частности позволит отдохнуть и украинскому форварду. В итоге ничего хорошего из этого не вышло: "Рома" пропустила гол на 44-й минуте с пенальти, Довбик вышел на замену на 65-й, но спасти свой клуб от поражения не смог.

В результате – первое поражение Юрича во главе команды и первая неудача "Ромы" в текущем розыгрыше ЛЕ. В следующем туре, 24 октября, "волки" на "Стадио Олимпико" будут принимать киевское "Динамо".

"Олимпиакос" Романа Яремчука без проблем разобрался с португальской "Брагой" - 3:0. Украинец, правда, участия в феерии не принимал, просидев весь матч в запасе. Но в составе греков вышел экс-звезда УПЛ – Виллиан, появившийся на замену во втором тайме.

В турнирной таблице Лиги Европы "Олимпиакос" с тремя очками занимает 15-е место. "Рома", имея один балл, идет 27-ю.

В Лиге конференций сыграли первый тур основного этапа. "Челси" Михаила Мудрика дома легко одолел бельгийский "Гент". Украинец отличился ассистом – именно с его передаче Вейга открыл счет в матче.

Австрийский ЛАСК Максима Таловеров дома встречался со шведским "Юргорденом". Хозяева вели в счете – 2:0, но позволили сопернику отыграться. Итог матча, в котором украинец провел на поле все 90 минут – 2:2.

Еще один клуб украинского легионера – кипрская "Омония" разбила на собственном поле исландский "Викингур" - 4:0. Наш Роман Безус все еще восстанавливается после травмы и участия в игре не принимал.