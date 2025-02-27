Асист Миколенка і фіаско Зінченка. Як зіграли українці в АПЛ: результати 27-го туру (відео)

У рамках 27 туру Англійської Прем'єр-ліги зіграли клуби, за які виступають українські футболісти. Так, "Арсенал" Олександра Зінченка втратив очки у грі з "Ноттінгем Форест", а "Брентфорд" Єгора Ярмолюка та "Евертон" Віталія Миколенка розписали мирову у Лондоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляції поєдинків.

"Ноттінгем Форест" - "Арсенал": результат матчу

У 27-му турі англійської Прем'єр-ліги лондонський "Арсенал" зустрівся на виїзді з "Ноттінгем Форест", маючи намір виправити ситуацію після нещодавньої поразки від "Вест Гема" у лондонському дербі.

Однак, "лісники", відомі своєю організованою грою та несподіваними результатами цього сезону, виявилися незручним опонентом для "канонірів". До того ж, "Арсенал" зіткнувся з серйозними труднощами в атаці через значні кадрові проблеми в лінії нападу.

Хоча "Арсеналу" конче потрібна була перемога у чемпіонській гонці, де лідирує "Ліверпуль", підопічні Мікеля Артети не змогли знайти ключі до оборони господарів.

Олександр Зінченко вийшов на 71 хвилині, замінивши Жоржиньо. Цього часу зірці збірної України не вистачило, аби змінити ситуацію на полі. Його оцінки від Sofascore і WhoScored склали 6,5 і 6,0.

Підсумком матчу стала безгольова нічия, результат, який безсумнівно зіграв на руку лише "Ліверпулю".

"Ноттінгем Форест" - "Арсенал" - 0:0

"Брентфорд" - "Евертон": результат матчу

Ще один поєдинок за участі українців відбувся у Лондоні, де зійшлися "Брентфорд" та "Евертон". У складі "бджіл" з перших хвилин грав молодий півзахисник Єгор Ярмолюк, а лівий фланг оборони "ірисок" закривав Віталій Миколенко.

Перший гол у матчі був забитий під завісу першого тайму: Йоан Вісса вивів "Брентфорд" вперед. Проте, втримати мінімальну перевагу команді Ярмолюка не вдалося. На 77-й хвилині Миколенко відзначився першим асистом у сезоні АПЛ, віддавши пас, який призвів до дебютного голу Джейка О'Браєна за "Евертон".

Обидва українці провели на полі повні 90 хвилин. Ярмолюк отримав від Sofascore і WhoScored оцінки 7,2 і 6,6 відповідно, а Миколенко - 7,3 і 7,2.

"Брентфорд" - "Евертон" - 1:1

Голи: Вісса, 45+4 - О'Браєн, 77

Результати інших матчів 27-го туру АПЛ

У інших матчах туру Ерлінг Голанд приніс "Манчестер Сіті" мінімальну перемогу над "Тоттенгемом", "Ліверпуль" обіграв "Ньюкасл", зробивши черговий крок до чемпіонства в АПЛ, а "Манчестер Юнайтед" ледь-ледь зміг уникнути ганебної втрати очок у домашньому матчі проти "Іпсвіча".

"Тоттенгем" - "Манчестер Сіті" - 0:1

Голи: Голанд, 12

"Ліверпуль" - "Ньюкасл" - 2:0

Голи: Собослаї, 11, Мак Аллістер, 64

"Манчестер Юнайтед" - "Іпсвіч" - 3:2

Голи: Морсі (аг), 22, де Лігт, 26, Магвайр, 48 - Філоджин, 4, 45+3.

Наразі "Евертон" посідає 15-ту сходинку турнірної таблиці АПЛ, маючи в своєму активі 32 очки, "Брентфорд", який має 38 балів, йде 11-м, "Арсенал" все ще другий, маючи 54 залікових пунктів. Відставання "канонірів" від "Ліверпуля" сягає 13 очок. І ситуація для Зінченка і Ко у боротьбі за чемпіонство, м'яко кажучи, не найкраща (хоч лондонці і мають гру в запасі).