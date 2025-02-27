Ассист Миколенко и фиаско Зинченко. Как сыграли украинцы в АПЛ: результаты 27-го тура (видео)

В рамках 27 тура Английской Премьер-лиги сыграли клубы, за которые выступают украинские футболисты. Так, "Арсенал" Александра Зинченко потерял очки в игре с "Ноттингем Форест", а "Брентфорд" Егора Ярмолюка и "Эвертон" Виталия Миколенко расписали мировую в Лондоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляции поединков.

"Ноттингем Форест" - "Арсенал": результат матча

В 27-м туре английской Премьер-лиги лондонский "Арсенал" встретился на выезде с "Ноттингем Форест", намереваясь исправить ситуацию после недавнего поражения от "Вест Хэма" в лондонском дерби.

Однако, "лесники", известные своей организованной игрой и неожиданными результатами в этом сезоне, оказались неудобным оппонентом для "канониров". К тому же, "Арсенал" столкнулся с серьезными трудностями в атаке из-за значительных кадровых проблем в линии нападения.

Хотя "Арсеналу" позарез нужна была победа в чемпионской гонке, где лидирует "Ливерпуль", подопечные Микеля Артеты не смогли найти ключи к обороне хозяев.

Александр Зинченко вышел на 71 минуте, заменив Жоржиньо. Этого времени звезде сборной Украины не хватило, чтобы изменить ситуацию на поле. Его оценки от Sofascore и WhoScored составили 6,5 и 6,0.

Итогом матча стала безголевая ничья, результат, который несомненно сыграл на руку только "Ливерпулю".

"Ноттингем Форест" - "Арсенал" - 0:0

"Брентфорд" - "Эвертон": результат матча

Еще один поединок с участием украинцев состоялся в Лондоне, где сошлись "Брентфорд" и "Эвертон". В составе "пчел" с первых минут играл молодой полузащитник Егор Ярмолюк, а левый фланг обороны "ирисок" закрывал Виталий Миколенко.

Первый гол в матче был забит под занавес первого тайма: Йоан Висса вывел "Брентфорд" вперед. Тем не менее, удержать минимальное преимущество команде Ярмолюка не удалось. На 77-й минуте Миколенко отметился первым ассистом в сезоне АПЛ, отдав пас, который привел к дебютному голу Джейка О'Брайена за "Эвертон".

Оба украинца провели на поле полные 90 минут. Ярмолюк получил от Sofascore и WhoScored оценки 7,2 и 6,6 соответственно, а Миколенко - 7,3 и 7,2.

"Брентфорд" - "Эвертон" - 1:1

Голы: Висса, 45+4 - О'Брайен, 77

Результаты других матчей 27-го тура АПЛ

В других матчах тура Эрлинг Холанд принес "Манчестер Сити" минимальную победу над "Тоттенхэмом", "Ливерпуль" обыграл "Ньюкасл", сделав очередной шаг к чемпионству в АПЛ, а "Манчестер Юнайтед" едва-едва смог избежать позорной потери очков в домашнем матче против "Ипсвича".

"Тоттенхэм" - "Манчестер Сити" - 0:1

Голы: Холанд, 12

"Ливерпуль" - "Ньюкасл" - 2:0

Голы: Собослаи, 11, Мак Аллистер, 64

"Манчестер Юнайтед" - "Ипсвич" - 3:2

Голы: Морси (аг), 22, де Лигт, 26, Магуайр, 48 - Филоджин, 4, 45+3.

Сейчас "Эвертон" занимает 15-ю строчку турнирной таблицы АПЛ, имея в своем активе 32 очка, "Брентфорд", который имеет 38 баллов, идет 11-м, "Арсенал" все еще второй, имея 54 зачетных пунктов. Отставание "канониров" от "Ливерпуля" достигает 13 очков. И ситуация для Зинченко и Ко в борьбе за чемпионство, мягко говоря, не самая лучшая (хоть лондонцы и имеют игру в запасе).