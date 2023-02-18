В "Ашан" виправдовуються та заперечують передачу "гуманітарної допомоги" армії РФ

У торговельній мережі "Ашан" заперечують звинувачення на адресу її російського відділення та виправдовуються, що не знали про постачання російської армії на тимчасово окупованих територіях України.

"Auchan Retail вкрай здивований цими звинуваченнями, які аж ніяк не підтвердилися під час внутрішнього розслідування", - заявили у прес-службі компанії.

Представництво торгової мережі також наводить два приклади висунутих у розслідуванні звинувачень на адресу російського відділення та пояснює, що в одному випадку компанія нібито виконувала замовлення місцевої влади і не могла знати, на що підуть закуплені товари, а в другому збір "гуманітарної допомоги" влаштував власник торгового. центру, де розташований один із "Ашанів", а не сам магазин.