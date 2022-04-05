"Ашан" частично сворачивает свою работу на территории России

Французская сеть супермаркетов "Ашан" решила частично сократить свою деятельность на территории России. Головной офис принял решение свернуть инвестиции и прекратить поставки в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию на сайте " Ашан Украина ".

Как отмечается в сообщении, это означает, что:

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.