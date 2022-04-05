"Ашан" частково згортає свою роботу на території Росії

Французька мережа супермаркетів "Ашан" вирішила частково згорнути свою діяльність на території Росії. Головний офіс ухвалив рішення згорнути інвестиції та припинити поставки в РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію на сайті "Ашан Україна".
Як зазначається в повідомленні, це означає, що:
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.