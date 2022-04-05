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"Ашан" частково згортає свою роботу на території Росії

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Москва, Вівторок 05 квітня 2022 14:40
"Ашан" частково згортає свою роботу на території Росії Фото: Ашан не буде продавати імпортні товари на території РФ (auchan.ua)
Автор: Олександр Білоус

Французька мережа супермаркетів "Ашан" вирішила частково згорнути свою діяльність на території Росії. Головний офіс ухвалив рішення згорнути інвестиції та припинити поставки в РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію на сайті "Ашан Україна".

Як зазначається в повідомленні, це означає, що:

  • Не будуть відкриватись нові магазини.
  • Не будуть ремонтуватися існуючі магазини.
  • Не буде здійснюватися підтримка ІТ-технологій та проектів.
  • Не буде оновлюватись ключове програмне забезпечення, наприклад, касове, логістичне, комерційне тощо.
  • Не будуть постачатися імпортні товари в РФ - а це 90% асортименту одягу, взуття, товарів для дому, текстилю.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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