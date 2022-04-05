"Ашан" частково згортає свою роботу на території Росії
Фото: Ашан не буде продавати імпортні товари на території РФ (auchan.ua)
Французька мережа супермаркетів "Ашан" вирішила частково згорнути свою діяльність на території Росії. Головний офіс ухвалив рішення згорнути інвестиції та припинити поставки в РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію на сайті "Ашан Україна".
Як зазначається в повідомленні, це означає, що:
- Не будуть відкриватись нові магазини.
- Не будуть ремонтуватися існуючі магазини.
- Не буде здійснюватися підтримка ІТ-технологій та проектів.
- Не буде оновлюватись ключове програмне забезпечення, наприклад, касове, логістичне, комерційне тощо.
- Не будуть постачатися імпортні товари в РФ - а це 90% асортименту одягу, взуття, товарів для дому, текстилю.
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
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