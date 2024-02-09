Для асфальта и грязи: ТОП-5 самых крепких авто, произведенных в Украине

История автомобильной промышленности на территории Украины насчитывает почти сто лет, и первую ее продукцию не увидеть даже в музеях. Зато кое-что из того, что было создано чуть позже, сегодня можно встретить прямо на украинских дорогах – такими уж крепкими оказались те машины.

В целом для автомобиля критерий прочности не всегда главный, но есть немало случаев, когда физическая прочность играла для определенной модели ключевую роль.

КрАЗ-256 (1966 – 1994 гг.)

Эта машина, кажется, построила полстраны, если не полмира – 12-тонные кременчугские самосвалы КрАЗ-256 работали на возведении самых разных объектов на пяти континентах. Ее успех на строительстве и на рынках обеспечила выносливая конструкция, которая допускала возможность перегрузки и уверенное движение дорогами плохого качества без последствий для ресурса. В 1970-е в суровых условиях Сибири и Заполярья были проведены прямые сравнительные испытания КрАЗ-256Б и немецких самосвалов Magirus-Deutz 290D26K (сегодня этот производитель называется Iveco Magirus AG). Простои "Магирусов" из-за механических поломок оказались на 21% больше, чем КрАЗов. За все годы работы завода в Кременчуге выпустили 278 233 самосвалов 256-й модели – цифра почти невероятная для мира грузовиков.

"Запорожец" ЗАЗ-966/-968 (1966 – 1994 гг.)

"Запорожец" второго поколения незаслуженно задвинут в тень своего предшественника-“горбатого”. Между тем, модель, которая до 1979-го имела все основания называться “ушастым”, не менее харизматична и в свое время пользовалась спросом среди автомобилистов со скромным достатком. Выполненный в модной в 1960-х стилистике с “карнизом” под подоконной линией, “ушастый” был вполне современным и в техническом плане. А еще, как ни странно, отличался от иностранных одноклассников богатой комплектацией – хотя тогда об этом мало кто догадывался. В целом автомобиль не отличался особой надежностью, но, как и другие "Запорожцы", прощал перегрузку, езду на плохим дорогам и вообще эксплуатацию в суровых условиях без должного сервиса и качественных расходников. Особенно крепким оказался кузов – он не страдает от усталостных разрушений и хорошо противостоит коррозии. И это одна из причин, по которой немногочисленные уже владельцы “Запорожцев” до сих пор видят смысл поддерживать их в строю.

ЛАЗ-695 (1956 – 2010 гг.)

Линейка ЛАЗ-695 держалась в производстве на протяжении всей истории Львовского автобусного завода. Менялись так называемая передняя маска, оформление кормы и литерный индекс, а в техническом плане серьезных изменений практически не было. Как и другая советская техника, автобусы ЛАЗ проектировались с расчетом на многократные капитальные ремонты – все важные агрегаты легко демонтировались, перебирались и снова устанавливались в свежевыкрашенный кузов. И поскольку несущая система автобуса (имевшая фактически несущий кузов с нижней силовой основой) имела огромный ресурс, каждый автобус мог успешно служить в течение нескольких десятилетий. Видимо, единственное, что в конце концов ускорило вывод 695-х из повсеместной эксплуатации уже в XXI веке – это прожорливый бензиновый V8, который создавался в эпоху, когда бензин стоил дешевле лимонада.

Ssang Yong Rexton (2005 – 2014 гг.)

Похоже, это одна из страниц нашего автопрома, которая забудется раньше других. И это несправедливо, ведь КрАСЗ – Кременчугский автосборочный завод (на путать с КрАЗом!) в свое время сделал для нас доступным целый перечень зарубежных легковых моделей и внедорожников. Строгие внедорожники Ssang Yong Rexton собирались поагрегатно в отдельном цехе, и они до сих пор используются там, где требуется выносливость и комфортное движение по любым дорогам.

Skoda Octavia Tour (2002 – 2010 гг.)

Первая Octavia стала одной из первых иномарок (тогда еще было уместно такое слово), доступных украинскому потребителю новыми. Автомобиль действительно очень удачный, надежный, выносливый и практичный, из-за чего, кстати, медленно теряет цену. Да, сначала сборка была отверточной (так называемая SKD – крупноузловая), но впоследствии наладили и мелкоузловую сборку (CKD), то есть “Октавия” стала еще более украинской. Приставку Tour модель Octavia первого поколения получила в 2004 г., то есть после того, как параллельно с ней начала выпускаться более новая Octavia А5 – уже второго поколения. Показательно, что, несмотря на почтенный возраст модели, Skoda Octavia Tour до сих пор высоко котируется среди хозяйственных граждан.

Если коротко

Понятие крепкого автомобиля уходит в прошлое, поскольку у создателей нынешних моделей другие приоритеты – высокая технологичность (в понимании легкой и низкозатратной конвейерной сборки), минимальная себестоимость и экологичность самого авто и его производства. Но приведенные здесь модели относятся еще к поколениям, когда действительно можно было говорить о запасе прочности и о физической долговечности.