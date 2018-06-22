ASBIS HUB 2018. Tech Talks - Тренды. Возможности. Инновации В Киеве состоялась крупная IT-конференция

"Тренды. Возможности. Инновации" - под таким девизом в Киеве 21 июня прошла масштабная конференция о цифровой трансформации продуктов, решений, компаний и бизнеса - ASBIS HUB 2018. Tech Talks.

Компания АСБИС-Украина собрала в одном месте признанных экспертов, которые поделились самой актуальной информацией о новых трендах в развитии технологий.

ASBIS HUB 2018. Tech Talks стал коммуникационной платформой для ведущих экспертов, представителей государственных органов и бизнеса для обсуждения ключевых вопросов о развитии Украины в цифровую эпоху.

Ключевыми темами для обсуждения стали:

Влияние цифровой эпохи на финансы и экономику Украины

Digital-трансформация бизнесов, продуктов, сервисов

Технологии будущего: инфраструктурные решения

"IT - одна из самых динамично развивающихся отраслей в мире, которая задает тон изменениям как в бизнесе, так и на потребительском рынке. Для ведения успешной деятельности в IT важно быть на острие, разбираться в трендах, инновациях, ожиданиях и прогнозах. Мы заботимся о времени наших партнеров, поэтому выбрали самое важное и пригласили экспертов, которые в течение дня давали ответы на актуальные вопросы и пищу для ума на будущее", - прокомментировал состоявшееся событие Денис Абрамов, генеральный директор АСБИС-Украина.

"ASBIS HUB 2018. Tech Talks - масштабная площадка для обсуждения актуальных трендов на рынке IT и Интернета вещей в частности, - отметил Владимир Ковальчук, руководитель по развитию бизнеса в Украине Perenio IoT spol.s.r.o. - События подобного уровня позволяют экспертам отрасли, с одной стороны, рассказать о своих решениях, а с другой, получить ценную информацию и опыт от коллег и партнеров. Нам было важно донести до слушателей информацию о потенциале направления, которое в ближайшие годы изменит мир. Например, рассказать о динамично развивающемся и перспективном рынке Интернета вещей (Internet of Things, IoT). Согласно различным оценкам, уже к 2020 году появится 30 млрд устройств IoT. Сам рынок превысит отметку в 1 триллион долларов. Устройства IoT будут задействованы на всех уровнях: инфраструктурном, бизнес и пользовательском. Сферы их применения практически не ограничены. Это и транспорт, и медицина, и аграрный сектор, и системы управления зданиями, и многие другие. Глобальное будущее за построением платформы с замкнутым циклом, которая обеспечит комплексное решение для пользователя или целого бизнеса".

На изменениях, которые ожидают бизнес в связи с развитием IT-технологий, сделала акцент и Анна Волковинская, руководитель направления Prestigio Solutions компании АСБИС-Украина.

"Пришло время цифровых трансформаций. Разделение на hardware и software ушло в прошлое. Влияние IТ-индустрии на разные бизнесы в ближайшие годы продолжит усиливаться. Изменения, которые произойдут под влиянием новых технологий, коснутся так или иначе всех в мире. Надо понимать, что сейчас для многих индустрий наступило время больших и быстрых изменений. “Business as usual” уже не пройдет. И нужно быть готовым к новым реалиям".

Внедрение передового международного опыта ведущих мировых производителей в нашей стране - еще одна важная тема, которая освещалась на мероприятии. Как авторизированный дистрибутор техники Apple в Украине, компания ASBIS представила практики и особенности продвижения премиальной продукции в Украине. "Решения на базе техники Apple отлично зарекомендовали себя не только в зарубежных странах, но и в бизнес-среде Украины. Как новейшие разработки, так и продукты с уже сформированным кругом лояльных пользователей способны оказать значительное влияние на эффективность рабочих процессов и стать надежным партнером в профессиональном использовании. Разработка и внедрение современных решений для бизнеса – одна из наших приоритетных задач", - Алексей Дубов, инженер-менеджер по В2В решениям Apple компании АСБИС-Украина.

Не остался без внимания на мероприятии и рынок потребительских устройств.

Представители компаний рассказали о стратегии работы на украинском рынке, подходе к представленности продукции с учетом потребительских настроений, видении инвестиционной привлекательности страны. Несмотря на то, что, согласно исследованиям GFK, украинцы все еще продолжают экономить, сокращая объемы покупок и переключаясь на более дешевые бренды, производители видят потенциал и представляют качественную премиальную продукцию в Украине. Так в июне начались официальные продажи новинок знаменитого бренда портативной акустики Ultimate Ears, который принадлежит Logitech.

"Продукция Ultimate Ears была впервые представлена в Украине более 5 лет назад. Сегодня мы рады представить 3 новых устройства этого популярного бренда. Мы уверены, что устройства быстро станут востребованы украинцами, ценящими качественный звук и не представляющими свою жизнь без музыки", - заявил Владимир Линкевич, менеджер по развитию бизнеса Logitech в регионе EMEA компании ASBIS.

Принимая во внимание стремительное развитие популярности киберспорта и гейминга во всем мире, тренды в категории игровых устройств стали одной из тем на ASBIS HUB 2018. Tech Talks. По данным Newzoo, количество геймеров в Украине достигает 14 млн, что делает игровые устройства очень востребованной и активно развивающей категорией продукции. Во время мероприятия были представлены новинки для гейминг-рынка от компаний AMD, Crucial (Micron), Intel, Seagate, Artline, Sapphire, Inno3D, а также был организован любительский турнир по дисциплине CS:GO. Игровые места были оснащены мониторами Samsung, игровые аксессуары предоставлены компанией Logitech. В турнире победила и была поощрена призами команда "Раки в атаке".

Компания объявила о старте подготовки конференции ASBIS HUB. Tech Talks в следующем 2019 году и пригласила слушателей принять в ней участие.

Мероприятие подготовлено при участии партнеров-вендоров: Apple, Logitech, Perenio, Dell EMC, Intel, Prestigio, AMD, Crucial, HP, Lenovo, Mellanox, Sapphire, Seagate, SonicWall, Supermicro, Western Digital, Samsung и специальных партнеров BMW, Borjomi, клуб GolfStream.

Конференцию поддерживают деловые СМИ: информационный портал РБК-Украина, журнал Бизнес, деловое интернет-издание Ubr.ua, мультимедийный онлайн ресурс vesti.ua; и профильные медиа: Компьютерное обозрение, креативный ресурс о технологиях Pingvin.Pro, HiTech.Expert, необычный игровой канал ИгроПарк, украинское развлекательное издание про игры и технологии playua.net.

Справка:

Компания Асбис-Украина - один из крупнейших на украинском рынке дистрибуторов IT-продуктов, компонентов и решений, надежный, стабильный и прогрессивный партнер и работодатель с обширным спектром возможностей и мировым опытом.

Входит в международный холдинг с 28-летним опытом в IT-дистрибуции, офисами в 24 странах, 30 000 активными клиентами и множеством профессиональных наград.