ASBIS HUB 2018. Tech Talks - Тренди. Можливості. Інновації У Києві відбулася велика IT-конференція.

"Тренди. Можливості. Інновації" - під таким девізом у Києві 21 червня пройшла масштабна конференція про цифрову трансформацію продуктів, рішень, компаній і бізнесу - ASBIS HUB 2018. Tech Talks.

Компанія ACБIC-Україна зібрала в одному місці визнаних експертів, які надали достовірну та актуальну інформацію про нові тренди в розвитку технологій.

На ASBIS HUB 2018. Tech Talks виступили і обговорили ключові напрямки стратегії розвитку України в цифрову епоху провідні експерти, представники державних органів і бізнесу.

Ключовими темами для обговорення стали:

Вплив цифрової епохи на фінанси та економіку України

Digital-трансформація бізнесів, продуктів, сервісів

Технології майбутнього: інфраструктурні рішення

"IT - одна з галузей у світі з найбільш динамічним розвитком, яка задає тон змінам як у бізнесі, так і на споживчому ринку. Для ведення успішної діяльності в IT важливо бути на вістрі, розбиратися в трендах, інноваціях, очікуваннях і прогнозах. Ми піклуємося про час наших партнерів, тому вибрали найважливіше і запросили експертів, які протягом дня давали відповіді на актуальні питання, а також теми для міркувань", - прокоментував подію Денис Абрамов, генеральний директор АСБIС-Україна.

"ASBIS HUB 2018. Tech Talks - масштабний майданчик для обговорення актуальних трендів на ринку IT та Інтернету речей зокрема, – зазначив Володимир Ковальчук, керівник з розвитку бізнесу в Україні Perenio IoT spol.s.r.o. - Події подібного рівня дозволяють експертам галузі, з одного боку, розповісти про свої рішення, а з іншого, отримати цінну інформацію і досвід від колег і партнерів. Нам було важливо донести до слухачів інформацію про перспективність напрямку, який у найближчі роки змінить світ. Наприклад, розповісти про динамічний і перспективний ринок Інтернету речей (Internet of Things, IoT). Згідно з різними оцінками, вже до 2020 року з'явиться 30 млрд пристроїв IoT. Сам ринок перевищить позначку в 1 трильйон доларів. Пристрої IoT будуть задіяні на всіх рівнях: інфраструктурному, бізнес і користувацькому. Сфери їх застосування практично не обмежені. Це і транспорт, і медицина, і аграрний сектор, і системи управління будівлями, і багато інших. Глобальне майбутнє за побудовою платформи із замкнутим циклом, яка забезпечить комплексне рішення для користувача або цілого бізнесу".

На змінах, які чекають на бізнес у зв'язку з розвитком IT-технологій, зробила акцент і Анна Волковинська, керівник напрямку Prestigio Solutions.

"Настав час цифрових трансформацій. Поділ на hardware та software відійшов у минуле. Вплив IТ-індустрії на різні бізнеси найближчими роками продовжить посилюватися. Зміни, які відбудуться під впливом нових технологій, торкнуться так чи інакше всіх у світі. Треба розуміти, що зараз для багатьох індустрій настав час великих і швидких змін. Business as usual вже не пройде. І потрібно бути готовим до нових реалій".

Впровадження передового міжнародного досвіду провідних світових виробників у нашій країні - ще одна важлива тема, яка висвітлювалася на заході. Як офіційний дистриб’ютор техніки Apple в Україні, компанія ASBIS представила практики і особливості просування преміальної продукції в Україні. "Рішення на базі техніки Apple відмінно зарекомендували себе не тільки в зарубіжних країнах, а й в бізнес-середовищі України. Як новітні розробки, так і продукти з уже сформованим колом лояльних користувачів можуть мати значний вплив на ефективність робочих процесів і стати надійним партнером у професійному використанні. Розробка і впровадження сучасних рішень для бізнесу - одне з наших пріоритетних завдань", - Олексій Дубов, інженер-менеджер з В2В рішень Apple компанії АСБІС-Україна.

Не залишився без уваги на заході і ринок споживчих пристроїв.

Представники компаній розповіли про стратегію роботи на українському ринку, підходу до представленості продукції з урахуванням споживчих настроїв, бачення інвестиційної привабливості країни. Незважаючи на те, що, згідно з дослідженнями GFK, українці все ще продовжують заощаджувати, скорочуючи обсяги покупок і перемикаючись на дешевші бренди, виробники бачать потенціал і представляють якісну преміальну продукцію в Україні. Так у червні почалися офіційні продажі новинок знаменитого бренду портативної акустики Ultimate Ears, який належить Logitech.

"Продукція Ultimate Ears була вперше представлена ​​в Україні більше 5 років тому. Сьогодні ми раді представити 3 нові пристрої цього популярного бренду. Ми впевнені, що пристрої швидко стануть затребувані українцями, які цінують якісний звук і не уявляють своє життя без музики", - заявив Володимир Лінкевич, менеджер з розвитку бізнесу Logitech в регіоні EMEA компанії ASBIS.

Зважаючи на стрімкий розвиток популярності кіберспорту та геймингу в усьому світі, тренди в категорії ігрових пристроїв стали однією з тем на ASBIS HUB 2018. Tech Talks. За даними Newzoo, кількість геймерів в Україні сягає 14 млн, що робить ігрові пристрої дуже затребуваною категорією продукції, яка активно розвивається. Під час заходу були представлені новинки для геймінг-ринку від компаній AMD, Crucial (Micron), Intel, Segate, Arttline, Sapphire, Inno3D, а також був організований аматорський турнір в дисципліні CS:GO. Ігрові місця були оснащені моніторами Samsung, ігрові аксесуари надані компанією Logitech. У турнірі перемогла та була заохочена призами команда "Раки в атаці".

Компанія оголосила про старт підготовки конференції ASBIS HUB. Tech Talks у наступному 2019 році і запросила слухачів долучитися.

Захід підготовлений за участю партнерів-вендорів: Apple, Logitech, Perenio, Dell EMC, Intel, Prestigio, AMD, Crucial, HP, Lenovo, Mellanox, Sapphire, Seagate, SonicWall, Supermicro, Western Digital, Samsung і спеціальних партнерів BMW, Borjomi, клуб GolfStream.

Конференцію підтримують ділові ЗМІ: інформаційний портал РБК-Україна, журнал Бизнес, ділове інтернет-видання Ubr.ua, мультимедійний онлайн ресурс vesti.ua; та профільні медіа: Компьютерное обозрение, креативний ресурс про технології Pingvin.Pro, HiTech.Expert, незвичайний ігровий канал Ігропарк, українське розважальне видання про ігри та технології playua.net.

Довідка:

Компанія Асбіс-Україна - один з найбільших на українському ринку дистриб'юторів IT-продуктів, компонентів і рішень, надійний, стабільний і прогресивний партнер і роботодавець з великим спектром можливостей і світовим досвідом.

Входить до міжнародного холдингу з 28-річним досвідом в IT-дистрибуції, офісами в 24 країнах, 30 000 активними клієнтами і безліччю професійних нагород.