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Асад оголосив загальну амністію в Сирії

Новость на русском → Сирія, Понеділок 03 травня 2021 08:59
Асад оголосив загальну амністію в Сирії Фото: Президент Сирії Башар Асад (kremlin.ru)
Автор: Даша Харченко

Президент Сирії Башар Асад оголосив про загальну амністію за злочини. Він підписав відповідний указ.

Про це повідомляє агентство САНА.

Амністія поширюється на злочини, скоєні до 2 травня 2021 року.

"Амністія повністю звільняє від покарання за проступки, правопорушення, ухилення від військової служби як усередині країни, так і за її межами та інші злочини", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, війна в Сирії триває 10 років. З цього приводу держсекретар США Ентоні Блінкен, а також міністри закордонних справ Великобританії, Німеччини, Франції та Італії виступили зі спільною заявою. Вони поклали відповідальність за події на Дамаск та Росію.

Крім того, Британія вперше після виходу з ЄС застосувала автономний режим санкцій проти чиновників режиму президента Сирії Башара Асада.

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