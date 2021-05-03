Асад оголосив загальну амністію в Сирії

Президент Сирії Башар Асад оголосив про загальну амністію за злочини. Він підписав відповідний указ.

"Амністія повністю звільняє від покарання за проступки, правопорушення, ухилення від військової служби як усередині країни, так і за її межами та інші злочини", - йдеться в повідомленні.

Амністія поширюється на злочини, скоєні до 2 травня 2021 року.

Нагадаємо, війна в Сирії триває 10 років. З цього приводу держсекретар США Ентоні Блінкен, а також міністри закордонних справ Великобританії, Німеччини, Франції та Італії виступили зі спільною заявою. Вони поклали відповідальність за події на Дамаск та Росію.

Крім того, Британія вперше після виходу з ЄС застосувала автономний режим санкцій проти чиновників режиму президента Сирії Башара Асада.