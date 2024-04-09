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ARX - перші у КАСКО. Підбито підсумки щорічного конкурсу FinAwards 2024

 

Підбито підсумки щорічного конкурсу FinAwards 24, який відзначає кращих професіоналів фінансового ринку.

Страхова ARX стала № 1 у номінації “Найкращий продукт КАСКО”. Компанія вже 14 років поспіль утримує звання найкращої у КАСКО за багатьма рейтингами.

КАСКО від ARX – це надійність, перевірена часом. Клієнтам пропонується декілька видів КАСКО, щоб кожен вибрав найкращу пропозицію для себе: від економ МініКАСКО до максимального покриття КАСКО «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО». За полісом КАСКО “Все включено”  ARX єдина має сервіс зворотного зв'язку Тransparent Customer Feedback або TCF. Цей сервіс дозволяє клієнтам негайно після врегулювання оцінити якість послуг компанії за 5-зірковою шкалою. ARX перша впровадила повноцінне страхування авто від воєнних ризиків  КАСКО “Залізний купол”, яке покриває навіть повну загибель авто.

 Для клієнтів запроваджено зручний страховий застосунок MyARX. Застосунок працює навіть у режимі офлайн, завжди можна подивитися, які договори вже є, подати заявку на укладення нових чи відновити дії чинних договорів. Також можна додавати договори родини, якщо її члени застраховані в ARX. У MyARX дуже зручно спілкуватися напряму з компанією. Завдяки застосунку поліс КАСКО можна  придбати без візиту в офіс, виконавши відеоогляд дистанційно. Компанія пропонує цілодобову допомогу, а також телеврегулювання, тобто врегулювати страховий випадок можна без візиту до офісу. КАСКО від ARX успішно працює як в Україні, так і за кордоном, що стало великою допомогою для наших громадян.

Загалом у 2023 році ARX зібрала 2 млрд грн премій за договорами КАСКО. Це на 29% більше, ніж минулого року. Виплати КАСКО у 2023 році склали 837 млн грн, що на 20% більше, ніж у 2022 році. Це найкращий показник українського страхового ринку: виплати ARX у сегменті КАСКО є найвищими за 2023 рік у порівнянні з іншими страховиками.

ARX вже 30 років працює для клієнтів, впроваджуючи якісний сервіс та інновації  у різних сегментах страхування. Ми дякуємо нашим клієнтам та партнерам за те, що обрали нас!

FinAwards 2024 — це щорічний конкурс, який проводиться уже 7-ий рік поспіль. Кожного разу FinAwards стає центром уваги для всіх, хто працює у фінансовій галузі. Це момент, коли відзначають найкращих професіоналів фінансового сектора України і фінансові продукти, висловлюють свою повагу до досягнень. Відбір претендентів на участь у номінаціях FinAwards 2024 тривав три місяці. Учасників оцінювало експертне журі, а також проходило відкрите онлайн-голосування на сайті конкурсу.

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