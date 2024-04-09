ARX – первые у КАСКО. Подведены итоги ежегодного конкурса FinAwards 2024

Подведены итоги ежегодного конкурса FinAwards 24, отмечающего лучших профессионалов финансового рынка.

Страховая ARX стала №1 в номинации "Лучший продукт КАСКО". Компания уже 14 лет подряд удерживает звание лучшей в КАСКО по многим рейтингам.



КАСКО от ARX – это надежность, проверенная временем. Клиентам предлагается несколько видов КАСКО, чтобы каждый выбрал самое лучшее предложение для себя: от эконом МиниКАСКО до максимального покрытия КАСКО «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО». По полису КАСКО "Все включено" ARX единственная имеет сервис обратной связи Тransparent Customer Feedback или TCF. Этот сервис позволяет клиентам немедленно после урегулирования оценить качество услуг компании по 5-звездочной шкале. ARX первая внедрила полноценное страхование авто от военных рисков КАСКО "Железный купол", покрывающее даже полную гибель авто.

Для клиентов введено удобное страховое приложение MyARX. Приложение работает даже в режиме офлайн, всегда можно посмотреть, какие договоры уже есть, подать заявку на заключение новых или возобновить действия действующих договоров. Можно также добавлять договоры семьи, если ее члены застрахованы в ARX. В MyARX очень удобно общаться напрямую с компанией. Благодаря применению полис КАСКО можно приобрести без визита в офис, выполнив видеообзор дистанционно. Компания предлагает круглосуточную помощь, а также телеурегулирование, то есть урегулировать страховой случай можно без визита в офис. КАСКО от ARX успешно работает как в Украине, так и за рубежом, что стало большим подспорьем для наших граждан.

В 2023 году ARX собрала 2 млрд грн премий по договорам КАСКО. Это на 29% больше, чем в прошлом году. Выплаты КАСКО в 2023 году составили 837 млн. грн., что на 20% больше, чем в 2022 году. Это лучший показатель украинского страхового рынка: выплаты ARX в сегменте КАСКО являются самыми высокими за 2023 год по сравнению с другими страховщиками.

ARX уже 30 лет работает для клиентов, внедряя качественный сервис и инновации в разных сегментах страхования. Мы благодарим наших клиентов и партнеров за то, что выбрали нас!

FinAwards 2024 – это ежегодный конкурс, который проводится уже 7-й год подряд. Каждый раз FinAwards становится центром внимания для всех работающих в финансовой отрасли. Это момент, когда отмечают лучших профессионалов финансового сектора и финансовые продукты, выражают свое уважение к достижениям. Отбор претендентов на участие в номинациях FinAwards 2024 продолжался три месяца. Участников оценивало экспертное жюри, а также проходило открытое онлайн-голосование на сайте конкурса.