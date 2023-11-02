Артобстріл Запорізької області: загинув чоловік, який їхав вулицею на мопеді

Росіяни обстріляли Запорізьку область. Під час обстрілу загинув мешканець міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланнями на Telegram-канали Запорізької обласної прокуратури та керівника Запорізької ОВА Юрія Малашка .

"Внаслідок обстрілу загинув 52-річний чоловік, який в цей час пересувався вулицею населеного пункту. Також пошкоджено приватні оселі місцевих жителів.", - повідомив керівник Запорізької ОВА.

Пізніше Запорізька обласна прокуратура почала досудове розслідування.

"За даними слідства, 1 листопада 2023 року війська РФ, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, здійснили артобстріл одного із сіл Комишуваської територіальної громади. Загинув місцевий мешканець, який пересувався вулицею населеного пункту", - сказано в повідомленні прокуратури

Фото: під час артобстрілу загинув чоловік, який їхав вулицею на мопеді (t.me/zap_gp_gov_ua)

Обстріли Запорізької області

На днях росіяни атакували балістикою Запорізький район. Зафіксовано потрапляння по будівлі соціальної інфраструктури.

За тиждень, 24 жовтня, російські окупанти обстріляли місто з балістичних ракет. В Запоріжжі зафіксовано потрапляння в підприємство.