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Артобстрел Запорожской области: погиб мужчина, ехавший по улице на мопеде

Запорожье, Четверг 02 ноября 2023 07:10
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Артобстрел Запорожской области: погиб мужчина, ехавший по улице на мопеде Фото: иллюстративное фото (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Россияне обстреляли Запорожскую область. При обстреле погиб житель города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылками на Telegram-каналы Запорожской областной прокуратуры и руководителя Запорожской ОВА Юрия Малашко.

"В результате обстрела погиб 52-летний мужчина, который в это время передвигался по улице населенного пункта. Также повреждены частные дома местных жителей", - сообщил руководитель Запорожской ОВА.

Позже Запорожская областная прокуратура начала досудебное расследование.

"По данным следствия, 1 ноября 2023 года войска РФ, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, совершили артобстрел одного из сел Камышеваской территориальной общины. Погиб местный житель, передвигавшийся по улице населенного пункта", - говорится в сообщении прокуратуры.

Артобстрел Запорожской области: погиб мужчина, ехавший по улице на мопедеФото: во время артобстрела погиб мужчина, ехавший по улице на мопеде (t.me/zap_gp_gov_ua)

Обстрелы Запорожской области

На днях россияне атаковали баллистикой Запорожский район. Зафиксировано попадание по зданию социальной инфраструктуры.

Через неделю, 24 октября, российские кафиры обстреляли город из баллистических ракет. В Запорожье зафиксировано попадание в предприятие.

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