Артилерія, танки, міномети: ОБСЄ помітила десятки одиниць техніки бойовиків на Донбасі
Десятки одиниць військової техніки бойовиків на Донбасі зафіксувала Організація з безпеки і співробітництва в Європі. Цього разу спостерігачі помітили танки, артилерію та міномети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ за 4 грудня.
В порушення ліній відведення в непідконтрольному уряду районі Донецької області бойовики розмістили міномет 82-го калібру ((2б14 "піднос"). Його помітив безпілотник ОБСЄ поблизу н. п. Набережне.
За лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання озброєння ОБСЄ зафіксувала 15 танків і 28 одиниць артилерії невстановленого типу на полігоні біля Мирного в непідконтрольному уряду районі Луганської області. Також в цьому районі за даними повітряного спостереження було виявлено 37 бойових броньованих машин.
Нагадаємо, що бойовики обстріляли село і залізничну станцію в Луганській області. В результаті сотні будинків залишилися без електрики.