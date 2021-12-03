ru ua
Сб, 04 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

На Донбассе около 2000 тысяч абонентов оказались без света из-за обстрела боевиков

Новина українською →
Донбасс, Пятница 03 декабря 2021 23:05
На Донбассе около 2000 тысяч абонентов оказались без света из-за обстрела боевиков Фото: в результате обстрелов боевиков два села на Донбассе остались без света (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Боевики 3 декабря обстреляли железнодорожную станцию Кондрашовка и село Малиновое в Луганской области. В результате огневого удара поселки остались без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на компанию "Луганское энергетическое объединение".

"Снова "благодарочка" контролируемой части Луганской области от неконтролируемой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 3 декабря боевики обстреляли грузопассажирскую станцию Кондрашовка и село Малиновое. В результате повреждены воздушные линии электропередач.

"Около 2000 тысяч абонентов остались без электричества", - уточнили в компании.

Повреждения энергетики будут восстанавливать завтра, 4 декабря.

Местные жители в соцсетях сообщают, что второй раз за неделю обстрелу подверглась Станица Луганская. Огонь велся со стороны Красного Яра.

"Пять лет там было тихо", - написала одна из местных жительниц.

Напомним, 3 декабря боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов ранение получил украинский военный.

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск Донбасс
NEWS
Эрдоган и Путин обсудили по телефону ситуацию в Украине
Эрдоган и Путин обсудили по телефону ситуацию в Украине
DAILY
Гонка на выживание. Как США, Китай и Россия готовятся к войнам будущего
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Гонка на выживание. Как США, Китай и Россия готовятся к войнам будущего