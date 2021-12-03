На Донбассе около 2000 тысяч абонентов оказались без света из-за обстрела боевиков
Боевики 3 декабря обстреляли железнодорожную станцию Кондрашовка и село Малиновое в Луганской области. В результате огневого удара поселки остались без света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на компанию "Луганское энергетическое объединение".
"Снова "благодарочка" контролируемой части Луганской области от неконтролируемой", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 3 декабря боевики обстреляли грузопассажирскую станцию Кондрашовка и село Малиновое. В результате повреждены воздушные линии электропередач.
"Около 2000 тысяч абонентов остались без электричества", - уточнили в компании.
Повреждения энергетики будут восстанавливать завтра, 4 декабря.
Местные жители в соцсетях сообщают, что второй раз за неделю обстрелу подверглась Станица Луганская. Огонь велся со стороны Красного Яра.
"Пять лет там было тихо", - написала одна из местных жительниц.
Напомним, 3 декабря боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов ранение получил украинский военный.