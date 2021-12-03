На Донбассе около 2000 тысяч абонентов оказались без света из-за обстрела боевиков

Боевики 3 декабря обстреляли железнодорожную станцию Кондрашовка и село Малиновое в Луганской области. В результате огневого удара поселки остались без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на компанию " Луганское энергетическое объединение ".

"Снова "благодарочка" контролируемой части Луганской области от неконтролируемой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 3 декабря боевики обстреляли грузопассажирскую станцию Кондрашовка и село Малиновое. В результате повреждены воздушные линии электропередач.

"Около 2000 тысяч абонентов остались без электричества", - уточнили в компании.

Повреждения энергетики будут восстанавливать завтра, 4 декабря.

Местные жители в соцсетях сообщают, что второй раз за неделю обстрелу подверглась Станица Луганская. Огонь велся со стороны Красного Яра.

"Пять лет там было тихо", - написала одна из местных жительниц.