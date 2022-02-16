UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

С артиллерией, Байрактарами и Джавелинами. Прошла активная фаза учений "Метель-2022": фото

Автор: Дмитрий Кузнецов

Сегодня, 17 февраля, прошла активная фаза учений "Метель-2022". Военные применяли беспилотники "Байрактар", противотанковые ракетные комплексы "Джавелин" и артиллерию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Сегодня была проведена активная фаза тактических учений подразделений ВСУ и других сил безопасности и обороны в рамках командно-штабных учений "Метель-2022", - говорится в сообщении.

Военные отработали различные варианты ведения боя в приграничной полосе, включая взаимодействие Сил территориальной обороны и механизированных подразделений. В ходе учений применялась боевая авиация, беспилотники, в том числе "Байрактары", артиллерия, реактивные системы залпового огня, средства противовоздушной обороны.

Кроме того, в учениях были задействованы противотанковые управляемые ракеты отечественного производства "Стугна-П", "Корсар", а также ПТРК "Джавелин" и гранатометы M-141.

Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный отметил высокую эффективность действий военных, их сплоченность и взаимодействие.

Фото: прошла активная фаза учений "Метель-2022" (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Напомним, в рамках учений "Метель-2022" тактическая авиация ВСУ отработала удары по танковым колоннам условного противника.

Отметим, командно-штабные учения "Метель-2022" в Украине начались 10 февраля, до конца месяца военные будут отрабатывать навыки ведения оборонительного боя.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныАвиация Украины