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Артилеристи показали відео знищення міномета та бліндажу з росіянами біля Бахмута

П'ятниця 15 грудня 2023 17:48
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Артилеристи показали відео знищення міномета та бліндажу з росіянами біля Бахмута Ілюстративне фото: артилеристи показали відео знищення бліндажу з росіянами біля Бахмута (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Українські бійці, за допомогою артилерії, знищли позиції росіян на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ.

На опублікованих кадрах видно, що військові за допомогою дрону зясували місце знаходження росіян.

"На Бахмутському напрямку бійці 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича знищили 82-мм міномет та бліндаж окупантів", - сказано в описі під відео.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, сили оборони України продовжують утримувати оборону в районі Авдіївки та зайняті позиції на лівобережжі Дніпра у Херсонській області. Минулої доби сталося 120 бойових зіткнень.

Зокрема, згідно зі звітом Інституту вивчення війни, ЗСУ продовжують ведення наступальних та оборонних дій. ЗСУ відбили щонайменше 51 російську атаку на Авдіївському напрямку. Також українські сили продовжують тримати позиції на лівому березі Херсонської області.

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 15 грудня, склали 1100 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 343 890 військових. Крім того, ЗСУ знищили 38 бойових броньованих машин, 24 автомобілі та 20 безпілотників.

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