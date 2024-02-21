Артилеристи показали, як за допомогою італійських гаубиць FH70 знищують склади росіян (відео)

Українські артилеристи знищили склад з боєкомплектами та позиції росіян за допомогою італійських гаубиць FH70.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СтратКом ЗСУ.
"Майстер-клас від 44-ї окремої артилерійської бригади", - сказано у підписі до відео.
Як розповіли у відомстві, українські воїни за допомогою гаубиць FH70, переданих італійськими та естонськими союзниками, знищують склад БК окупантів на запорізькому напрямку.
FH70, це причіпна гаубиця калібру 155 мм. В розробці гармати брали участь одразу три країни: Велика Британія, Італія та колишня Західна Німеччина. Зокрема:
Нагадаємо, українські сили вийшли з Авдіївки, зайнявши вигідніші позиції далі від міста. Командувач Таврійського напрямку повідомив, що деяка кількість українських бійців потрапила у полон.
Додамо, що окупаційні війська намагаються "взяти" Авдіївку з осені 2023 року. У лютому ситуація на цьому напрямку стала критичною. Бійців Третьої штурмової бригади передислокували в район Авдіївки для посилення української оборони.
Що означає вихід ЗСУ з Авдіївки та як це вплине на ситуацію на фронт - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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