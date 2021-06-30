Артем Беседин больше не сыграет на Евро-2020 из-за травмы колена

Футболист отправится в Киев для обследования. Пока в сборной не знают степень повреждения, которое получил нападающий "Динамо".

Беседин вышел на замену на старте экстра-тайма в матче против Швеции, сменив Романа Яремчука. И спустя шесть минут он получил травму из-за грубой игры защитника шведов Маркуса Даниэльссона, который влетел Артему прямой ногой в колено. После просмотра повтора арбитр удалил игрока сборной Швеции.

Сам же Беседин был заменен и вместо него вышел Артем Довбык. Нападающий "Днепра-1" забил победный гол Украины в концовке второго экстра-тайма.