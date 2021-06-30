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Артем Бесєдін більше не зіграє на Євро-2020 через травму коліна

Автор: Роман Тверденко

Нападник збірної України Артем Бесєдін не зіграє більше на Євро-2020. Футболіст отримав травму коліна в матчі проти Швеції в 1/8 фіналу (2:1).

Про це повідомив один з тренерів збірної України Олександр Шовковський в Instagram.

Футболіст відправиться до Києва для обстеження. Поки в збірній не знають ступінь пошкодження, яке отримав нападник "Динамо".

Бесєдін вийшов на заміну на старті екстра-тайму в матчі проти Швеції, змінивши Романа Яремчука. І через шість хвилин він отримав травму через грубу гру захисника шведів Маркуса Даніельссона, який влетів Артему прямою ногою в коліно. Після перегляду повтору арбітр видалив гравця збірної Швеції.

Сам же Бесєдін був замінений і замість нього вийшов Артем Довбик. Нападник "Дніпра-1" забив переможний гол України у кінцівці другого екстра-тайму.

У чвертьфіналі Україна зіграє проти Англії. Матч пройде 3 липня в Римі.

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Євро-2020