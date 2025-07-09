"Артек" і поїздки за кордон: де українські діти можуть безкоштовно відпочити у 2025 році

В Україні влітку 2025 року близько 150 тисяч дітей зможуть безкоштовно відпочити в таборах - завдяки державним і місцевим програмам, а також міжнародній підтримці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голови підкомітету Верховної Ради з питань молодіжної політики Ірини Борзової в ефірі телемарафону.
14 тисяч дітей вирушать у державний табір "Артек" - з бюджету на це передбачено 315 мільйонів гривень. Табір має сучасний медцентр і доступний для дітей з інвалідністю.
Понад 10 тисяч дітей з малозабезпечених сімей оздоровляться через програму "єОздоровлення". На кожну дитину нараховується 15 890 гривень.
Близько 50 тисяч дітей відпочинуть за кордоном коштом приймаючої сторони. Ще десятки тисяч дітей поїдуть у табори завдяки регіональним програмам.
"Наш пріоритет - діти з найвразливіших категорій: сироти, діти загиблих захисників, ВПО, діти з прифронтових регіонів", - наголосила Борзова.
Програмою "єОздоровлення" можуть скористатися діти віком 7-18 років з малозабезпечених родин, зокрема діти з інвалідністю, які здатні до самообслуговування.
Програма працює за принципом "гроші ходять за дитиною" - батьки отримують 15 890 гривень на спеціальну картку, самостійно обирають табір і оплачують путівку.
Покрокова інструкція:
Важливо пам’ятати, що послуга діє лише один раз на рік і тільки для тих, хто ще не отримував путівку коштом держбюджету.
З питань безкоштовних путівок звертайтеся до:
Нагадаємо, у Києві деякі категорії мешканців можуть отримати безкоштовні путівки на оздоровлення для себе та дитини. Програма діє для захисників України, їхніх родин, учасників Революції Гідності та дітей загиблих. Подати заяву можна онлайн через Електронний кабінет захисника або офлайн в управління соцзахисту. Путівки надають у порядку черги, але пріоритет мають діти загиблих.
РБК-Україна раніше розповідало, що у 2025 році літні табори в Україні коштують від 10 до 30 тисяч гривень залежно від регіону та умов проживання. Відпочинок у Карпатах, на морі чи під Києвом включає активності, квести, походи, басейни.
Ціни на закордонні табори - від 430 до 1500 євро за 9-10 днів. Найдорожче - у Хорватії, найдешевше - в Болгарії.
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