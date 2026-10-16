"Артан" ГУР уразив понад 2 300 цілей у прикордонні, серед них паливна інфраструктура РФ

Спецпідрозділ Головного управління розвідки Міноборони "Артан" за кілька місяців роботи FPV-екіпажів уразив понад 2 300 цілей у прикордонній зоні. Одним із пріоритетів є паливна інфраструктура російських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз "Артану".

У підрозділі наголошують на важливості ударів по логістиці противника, зокрема по об'єктах, які забезпечують російські війська пальним. Як стверджують у підрозділі, такі атаки спрямовані на ускладнення постачання та забезпечення окупаційних сил.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що наземні роботизовані комплекси "Артану" за літо 2026 року подолали близько 4 258 км, забезпечуючи логістику, евакуацію поранених і транспортування полонених. З-під ворожого вогню завдяки їм врятували 45 українських військових, а на "нуль" доправили понад 41 тонну вантажів.

Основним напрямком роботи спецпідрозділу, за даними з його офіційних ресурсів, залишається Запоріжжя. 18 травня в ГУР повідомили, що бійці "Артану" в координації із суміжними підрозділами провели серію штурмових дій у Степногірську, і ключові локації в селищі перейшли під контроль Сил оборони.