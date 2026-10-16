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"Артан" ГУР поразил более 2 300 целей в приграничье, среди них топливная инфраструктура РФ

07:56 16.10.2026 Пт
1 мин
aimg Лев Шевченко
"Артан" ГУР поразил более 2 300 целей в приграничье, среди них топливная инфраструктура РФ Фото: скриншот с видео ("Артан")
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Спецподразделение Главного управления разведки Минобороны "Артан" за несколько месяцев работы FPV-экипажей поразило более 2 300 целей в приграничной зоне. Одним из приоритетов является топливная инфраструктура русских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессрелиз "Артана".

Что поражали FPV-экипажи "Артана"

Кроме топливных складов и объектов инфраструктуры, FPV-экипажи "Артана" поражали склады боеприпасов, бронированную технику и артиллерийские установки.

В подразделении подчеркивают важность ударов по логистике противника, в частности по объектам, обеспечивающим российские войска горючим. Как утверждают в подразделении, такие атаки направлены на усложнение снабжения и обеспечения оккупационных сил.

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Ранее РБК-Украина сообщало, что наземные роботизированные комплексы "Артана" за лето 2026 преодолели около 4 258 км, обеспечивая логистику, эвакуацию раненых и транспортировку пленных. Из-под вражеского огня благодаря им спасли 45 украинских военных, а на "ноль" доставили более 41 тонн грузов.

Основным направлением работы спецподразделения, по данным из его официальных ресурсов, остается Запорожье. 18 мая в ГУР сообщили, что бойцы "Артана" в координации со смежными подразделениями провели серию штурмовых действий в Степногорске и ключевые локации в поселке перешли под контроль Сил обороны.

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