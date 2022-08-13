UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Арсенал" Зинченко в голевом фестивале обыграл "Лестер" в рамках АПЛ

Фото: Габриэл Жезус оформил дубль (premierleague.com)
Автор: Антон Федорцив

Вторую победу на старте сезона одержал лондонский "Арсенал", уверенно одолев "Лестер" на собственном поле (4:2).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Англия, Премьер-лига, 2-й тур

"Арсенал" – "Лестер" – 4:2

Голы: Жезус, 23, 35, Джака, 55, Мартинелли, 76 – Салиба, 53 (автогол), Мэддисон, 74

"Канониры" повели в середине тайма. Джака в пределах штрафной сбросил под удар Жезусу, а бразилец по интересной траектории отправил мяч в дальний угол. Еще до перерыва форвард забил во второй раз, замкнув дальнюю стойку после подачи с углового.

На старте второй половины команды обменялись забитыми мячами. Сначала Салиба неудачно отпасовал назад Рэмсдейлу, оформив автогол. Но уже через две минуты Джака воспользовался столкновением Уорда с Фофана и спокойно отправил мяч в пустые ворота.

Буквально через десять минут "Арсенал" и "Лестер" снова обменялись голами. Ихеаначо легко прошел Зинченко на фланге и отпасовал Мэддисону, а тот пробил кипера с границ штрафной зоны. В ответ Мартинелли нанес удар из района линии штрафного прямо в угол – 4:2!

Кстати, хавбек сборной Украины вышел в старте на левом фланге обороны и провел на поле 77 минут. Его заменил шотландец Киран Тирни.

К слову, украинец Миколенко провел весь матч за "Эвертон" против "Астон Виллы" в Бирмингеме.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр ЗинченкоАрсеналЛестерЧемпионат Англии