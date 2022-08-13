RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Арсенал" Зінченка в гольовому фестивалі переграв "Лестер" у рамках АПЛ

Фото: Габріел Жезус оформив дубль (premierleague.com)
Автор: Антон Федорців

Другу перемогу на старті сезону здобув лондонський "Арсенал", впевнено здолавши "Лестер" на власному полі (4:2).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Англія, Прем'єр-ліга, 2-й тур

"Арсенал" – "Лестер" – 4:2

Голи: Жезус, 23, 35, Джака, 55, Мартінеллі, 76 – Саліба, 53 (автогол), Меддісон, 74

"Каноніри" повели в середині тайму. Джака в межах штрафного відкинув під удар Жезусу, а бразилець за цікавою траєкторією відправив м'яч у дальній кут. Ще до перерви форвард забив вдруге, замкнувши дальню стійку після подачі з кутового.

На старті другої половини команди обмінялися забитими м'ячами. Спершу Саліба невдало відпасував назад Ремсдейлу, оформивши автогол. Та вже за дві хвилини Джака скористався зіткненням Ворда з Фофана та спокійно відправив м'яч у порожні ворота.

Буквально за десять хвилин "Арсенал" і "Лестер" знову обмінялися голами. Іхеаначо легко пройшов Зінченка на фланзі й відпасував Меддісону, який пробив кіпера з меж карної зони. У відповідь Мартінеллі завдав удару з району лінії штрафного прямісіньку в кут – 4:2!

До речі, хавбек збірної України вийшов у старті на лівому фланзі оборони та провів на полі 77 хвилин. Його замінив шотландець Кіран Тірні.

До слова, українець Миколенко провів увесь матч за "Евертон" проти "Астон Вілли" в Бірмінгемі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр ЗінченкоАрсеналЛестерЧемпіонат Англії