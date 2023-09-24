"Арсенал" Зінченка розписав нічию з "Тоттенхемом" у дербі Північного Лондона

Англія, Прем'єр-ліга, 6-й тур

"Арсенал" – "Тоттенхем" – 2:2

Голи: Ромеро, 26 (автогол), Сака, 54 (пенальті) – Сон, 42, 55

Принципове протистояння на "Емірейтс" було багатим на забиті м'ячі. Фактично рівна гра в кожному з таймів подарувала однаковий сценарій – "каноніри" забивають першими, а гості героїчно відіграються. У першому таймі реалізація зайняла 16 хвилин ігрового часу.

Перший гол "Арсенала" підготували Едегор і Сака. Норвежець віддав англійцю на край штрафного, а той пробив у дальній кут – м'яч зачепив Ромеро та влетів у ворота. "Шпори" відігралися перед перервою, коли Сон у затяжній атаці "Тоттенхема" замкнув передачу Меддісона.

На старті другої половини знову антигероєм гостей став Ромеро, який грою рукою привіз пенальті. До позначки підійшов Сака та ударом по центру залишив поза справами Вікаріо. Та свій невдаха знайшовся і в "Арсенала". Жоржинью за хвилину втратив м'яч у простій ситуації та дозволив Меддісону зі Соном вдруге розірвати оборону – 2:2!

Шанси вирвати три очки в дербі мали обидві команди. Та все ж матч завершився закономірною нічиєю на користь конкурентів. Обидва лондонські колективи тепер мають в активі по 14 очок і ділять четверте-п'яте місця в турнірній таблиці.