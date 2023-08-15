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"Арсенал" Зінченка переманив голкіпера з передмістя Лондона

Фото: Давід Рая в часи виступів за "Брентфорд" (brentfordfc.com)
Автор: Антон Федорців

Лондонський "Арсенал" закрив перехід воротаря Давіда Раї з "Брентфорда".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

27-річний іспанець став "каноніром". Кіпер став четвертим новачком віце-чемпіона Англії цього літа.

"Арсенал" домовився про оренду Раї. Угода розрахована на один сезон. Орендний договір коштував лондонцям 3,5 млн євро. У складі "канонірів" він одягне светр із 22-м номером.

Попередній сезон став для Раї дебютним на рівні АПЛ. Іспанський воротар провів усі 38 матчів за "Брентфорд", у яких оформив 12 кліншитів. Торік він уперше зіграв у складі збірної Іспанії (2 матчі).

Раніше команда Мікеля Артети оформила три коштовні трансфери. Лави "канонірів" поповнили оборонець Тімбер, центрхав Райс і атакувальний хавбек Гаверц. Разом вони "потягнули" на понад 230 млн.

До слова, раніше розібрали найгучніші трансфери Саудівської Аравії в спеціальній підбірці.

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