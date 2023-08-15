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"Арсенал" Зинченко переманил голкипера из пригорода Лондона

Фото: Давид Райя во время выступлений за "Брентфорд" (brentfordfc.com)
Автор: Антон Федорцив

Лондонский "Арсенал" закрыл переход вратаря Давида Райи из "Брентфорда".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

27-летний испанец стал "канониром". Кипер стал четвертым новичком вице-чемпиона Англии этим летом.

"Арсенал" договорился об аренде Райи. Соглашение рассчитано на один сезон. Арендный договор стоил лондонцам 3,5 млн. евро. В составе "канониров" он наденет свитер с 22-м номером.

Предыдущий сезон стал для Райи дебютным на уровне АПЛ. Испанский вратарь провел все 38 матчей за Брентфорд, в которых оформил 12 клиншитов. В прошлом году он впервые сыграл в составе сборной Испании (2 матча).

Ранее команда Микеля Артеты оформила три ценных трансфера. Ряды "канониров" пополнили защитник Тимбер, центрхав Райс и атакующий хавбек Хаверц. В сумме они "потянули" более чем на 230 млн.

К слову, ранее разобрали самые громкие трансферы Саудовской Аравии в специальной подборке.

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