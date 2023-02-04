"Арсенал" зазнав другої поразки в сезоні: команда Зінченка програла "Евертону" Миколенка

Англія, Прем'єр-ліга, 22-й тур

"Евертон" – "Арсенал" – 1:0

Гол: Тарковскі, 60

"Іриски" вийшли на перший двобій під керівництвом нового коуча – Шона Дайча, який обрав консервативну схему 4-4-1-1. Призначення англійського фахівця дало ефект. Мерсисайдці загалом непогано виглядали та могли відкрити рахунок ще до перерви.

Проте, спершу Саліба вчасно заблокував удар Тарковскі після подачі від кутового прапорця. А на 34-й хвилині Калверт-Льюїн лише дивом перед воротами не замкнув простріл Онана. "Каноніри" відповіли змарнованим шансом Саки, постріл якого з лінії виніс Коуді.

Повів "Евертон" після перерви. Макніл хитрощами заробив кутовий і самотужки його виконав, а Тарковскі на дальній стійці вистрибнув вище за всіх і головою спрямував м'яч у дальній кут. Ремсдейл виявився безсилим.

"Арсенал" на правах лідера чемпіонату полетів вперед. Втрачати очки з аутсайдером у плани команди Мікеля Артети явно не входило. Однак, "іриски" грамотно захищалися. Та й м'яч уперто не хотів іти до сітки воріт Пікфорда. Зрештою, "Евертон" втримав переможний рахунок.

Зірки збірної України Віталій Миколенко та Олександр Зінченко вийшли в старті господарів і гостей відповідно. Обидва українці відіграли всі 90 хвилин. У другому таймі в їхньому пасиві по жовтій картці.