"Арсенал" потерпел второе поражение в сезоне: команда Зинченко проиграла "Эвертону" Миколенко

Англия, Премьер-лига, 22-й тур

"Эвертон" – "Арсенал" – 1:0

Гол: Тарковски, 60

"Ириски" вышли на первый поединок под руководством нового коуча – Шона Дайча, избравшего консервативную схему 4-4-1-1. Назначение английского специалиста дало эффект. Мерсисайдцы в целом неплохо выглядели и могли открыть счет еще до перерыва.

Однако сначала Салиба вовремя заблокировал удар Тарковски после подачи от углового флажка. А на 34-й минуте Калверт-Льюин чудом перед воротами не замкнул прострел Онана. "Канониры" ответили упущенным шансом Саки, выстрел которого с линии вынес Коуди.

Повел "Эвертон" после перерыва. Макнил хитростью заработал угловой и своими силами его исполнил, а Тарковски на дальней стойке выпрыгнул выше всех и головой направил мяч в дальний угол. Рэмсдейл оказался бессилен.

"Арсенал" на правах лидера чемпионата полетел вперед. Терять очки с аутсайдером в планы команды Микеля Артеты явно не входило. Однако "ириски" грамотно защищались. Да и мяч упорно не хотел идти в сетку ворот Пикфорда. В конце концов "Эвертон" удержал победный счет.

Звезды сборной Украины Виталий Миколенко и Александр Зинченко вышли в старте хозяев и гостей соответственно. Оба украинца отыграли все 90 минут. Во втором тайме в их пассиве по желтой карточке.