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"Арсенал" закрив другий найдорожчий трансфер в історії АПЛ

Фото: Деклан Райс (у центрі) став "каноніром" (arsenal.com)
Автор: Антон Федорців

Зірка збірної Англії Деклан Райс завершив із лондонського "Вест Хема" до столичного "Арсенала".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

24-річний півзахисник продовжить кар'єру на "Емірейтс". У новій команді хавбек виступатиме під звичним 41-м номером.

Райс уклав із "канонірами" контракт на 5 років. Сторони передбачили в договорі опцію продовження співпраці ще на рік. "Вест Хем" гарантовано заробить на трансфері свого лідера 100 млн фунтів. Ще 5 мільйонів прописали бонусами. Купівля англійця – другий найдорожчий трансфер Прем'єр-ліги після переходу Фернандеса в "Челсі" за 106,8 млн.

У минулому сезоні Райс провів 50 матчів у всіх турнірах, у яких забив 5 м'ячів і віддав 4 результативні передачі. У статусі капітана "Вест Хема" він привів лондонців до тріумфу в Лізі конференцій. У чемпіонаті Англії "молотки" фінішували на 14-й сходинці.

Хто такий Деклан Райс

Уродженець передмістя Лондона, виховувався у структурі "Челсі". У 14 років перебрався до академії "Вест Хема".

На професіональному рівні дебютував у сезоні 2016/17. Загалом у складі "молотків" зіграв 245 поєдинків у всіх турнірах, у яких оформив 15 голів і записав до актвиву 13 асистів. Тричі був визнаний Гравцем року в команді.

На юнацькому та молодіжному рівні захищав кольори збірної Ірландії. У 2018 році зіграв 3 матчі за національну команду Смарагдового острова, але згодом вирішив грати за збірну Англії. У складі "Трьох левів" – 43 поєдинки (3 голи).

До слова, раніше розібрали топ-10 вільних агентів вікна трансферів літа-2023.

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