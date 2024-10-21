"Арсенал" – "Шахтер": прогноз на матч Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" на выезде будет противостоять лондонскому "Арсеналу" в 3-м туре основного раунда Лиги чемпионов.

Матч "Арсенал" – "Шахтер" состоится на Альбионе 22 октября. Поединок примет стадион "Эмирейтс". Старт встречи назначен на 22:00 по киевскому времени.

Безусловным фаворитом противостояния специалисты Favbet определили "канониров". На победу команды Микеля Артеты заложили красноречивый коэффициент 1,11. Тем временем на потенциальный успех "горняков" выставили космический кэф 22,00. Итоговая ничья намного вероятнее с баллом 10,00.

Сенсационные "нули" в Лондоне предложены с потрясающим коэффициентом 33,00. Неожиданной идеей станет ставка на одиннадцатиметровые в исполнении обеих команд с перспективным кэфом 9,00.

Похожие цифры подготовили и австрийцы из Bwin. На вероятную победу "Арсенала" принимают ставки с коэффициентом 1,10. Чуть лучший балл заложили на победу "Шахтера" – 21,00. Но ничья снова вероятнее с кэфом 11,50.

Невероятно смелая ставка на победу подопечных Марино Пушича по итогам обоих таймов увеличит выигрыш в 56 (!) раз. Персональные фанаты Георгия Судакова рассмотрят вариант со ставкой на дубль своего любимца без учета результата поединка с коэффициентом 51,00.

Главный тренер "Шахтера" Пушич повез в Британию 28 исполнителей. В частности, в обойме наставник команды будут четыре голкипера и форвард Сикан. Последний пропустил несколько матчей из-за перелома носа и временно будет играть в защитной маске.