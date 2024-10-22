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"Арсенал" – "Шахтар": анонс матчу Ліги чемпіонів

Фото: "Гірники" досі без перемог і забитих м'ячів у головному єврокубку (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Лондонський "Арсенал" прийме донецький "Шахтар" у третьому турі основного раунду Ліги чемпіонів 2024/25.

Останні новини та короткий анонс поєдинку – в матеріалі РБК-Україна.

"Арсенал" – "Шахтар"

22 жовтня, 22:00, Лондон, "Емірейтс", трансляція на MEGOGO

 

Одне очко та нуль забитих м'ячів. Із таким багажем до чергового туру головного єврокубка підходить чемпіон України. "Гірники" не змогли підібрати ключі до воріт італійських колективів, а тепер спробують відкрити лік голам із "Арсеналом". Щоправда, "каноніри" в турнірі ще не пропускали.

Позитив для "Шахтаря" – фактично порожній лазарет. Відновився після травми обличчя форвард Сікан, який встиг відіграти один тайм у чемпіонаті України. Двома перемогами поспіль відреагувала команда Маріно Пушіча на фіаско від "Аталанти" з Бергамо (0:3). Хоча після розгрому черкаського ЛНЗ (5:1) із ковалівським "Колосом" було значно важче (1:0).

 

 

Тим часом "Арсенал" на вихідних зазнав першої поразки в сезоні. Підопічні Мікеля Артети на 30-ї хвилині протистояння з "Борнмутом" опинилися в меншості, а під завісу поєдинку пропустили двічі та трохи відпустили "Ліверпуль" і "Манчестер Сіті" в чемпіонських перегонах. Утім, там уся боротьба ще попереду.

Натомість в Лізі чемпіонів "каноніри" прагнуть якомога швидше забезпечити місце в плей-офф. Перемога над "Шахтарем" – найближчий пункт до реалізації в цьому плані. Актуальний ігровий рівень "Арсенала" навіть з травмами Едегора та Саки робить господарів беззаперечним фаворитом протистояння.

Травмовані: Томіясу, Тірні, Едегор – Пузанков

Під питанням: Тімбер, Сака (обидва – "Арсенал")

 

 

Орієнтовні склади на матч "Арсенал" – "Шахтар"

"Арсенал": Райя – Вайт, Саліба, Габріел, Калафйорі – Партей, Райс, Меріно – Жезус, Гаверц, Троссард

"Шахтар": Різник – Конопля, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке – Степаненко – Зубков, Судаков, Криськів, Невертон – Сікан

Прогноз РБК-Україна Sport – 2:0

Оглядачі та букмекери не вірять в перспективи "гірників" у Лондоні. Проте, вважати ситуацію наперед безнадійною буде занадто. "Шахтар" цілком може зачепитися за позитивний результат на "Емірейтс". Утім, повинні спрацювати чимало факторів. Зокрема, високий рівень ігрової дисципліни, самовідданість і дещиця фарту дозволять сподіватися мінімум на нічийний підсумок зустрічі.

До слова, напередодні пригадали історію протистоянь "Шахтаря" і "Арсенала" в Лізі чемпіонів.

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