"Арсенал" решил не тренироваться на НСК "Олимпийский"

Команда провела занятия перед вылетом в Украину

Лондонский "Арсенал" решил не проводить тренировку в Киеве. Об этом сообщается на официальной странице НСК "Олимпийский" в Facebook.

Команда провела тренировку еще утром перед вылетом в Украину. Главный тренер "Арсенал" Унаи Эмери также в Киеве проведет пресс-конференцию перед матчем 5 тура группы Лиги Европы против "Ворсклы". Она должна была состояться сегодня в 19:30, но ее перенесли на 20:15.

Сам матч запланирован на четверг, 29 ноября. Начало - 19:55.

Напомним, рабочая группа УЕФА по чрезвычайным ситуациям решила перенести матч из Полтавы в Киев. Однако, по сообщениям "Ворсклы", клуб все еще пытается добиться того, чтобы матч провели в Полтаве.

Повідомляємо вас про те, що питання із проведенням матчу в #Полтава чи #Києві, чи інших містах з @Arsenal залишається відкритим.

Футбольний клуб #ВОРСКЛА робить усе від нього залежне, щоб гра відбулась у Рідному місті. — ФК Ворскла (@vorsklacomua) November 28, 2018

Официально о месте игры должны объявить 28 ноября после 18:00.