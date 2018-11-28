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"Арсенал" решил не тренироваться на НСК "Олимпийский"

Новости » Спорт    28.11.2018 - 20:10
"Арсенал" решил не тренироваться на НСК "Олимпийский"

Команда провела занятия перед вылетом в Украину

Лондонский "Арсенал" решил не проводить тренировку в Киеве. Об этом сообщается на официальной странице НСК "Олимпийский" в Facebook.

Команда провела тренировку еще утром перед вылетом в Украину. Главный тренер "Арсенал" Унаи Эмери также в Киеве проведет пресс-конференцию перед матчем 5 тура группы Лиги Европы против "Ворсклы". Она должна была состояться сегодня в 19:30, но ее перенесли на 20:15.

Сам матч запланирован на четверг, 29 ноября. Начало - 19:55.

Напомним, рабочая группа УЕФА по чрезвычайным ситуациям решила перенести матч из Полтавы в Киев. Однако, по сообщениям "Ворсклы", клуб все еще пытается добиться того, чтобы матч провели в Полтаве. 

Официально о месте игры должны объявить 28 ноября после 18:00. 

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