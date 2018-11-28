"Арсенал" вирішив не тренуватися на НСК "Олімпійський"

Команда провела заняття перед вильотом в Україну

Лондонський "Арсенал" вирішив не проводити тренування в Києві. Про це повідомляється на офіційній сторінці НСК "Олімпійський" в Facebook.

Команда провела тренування ще вранці перед вильотом в Україну. Головний тренер "Арсенал" Унаї Емері також в Києві проведе прес-конференцію перед матчем 5 туру групи Ліги Європи проти "Ворскли". Вона повинна була відбутися сьогодні о 19:30, але її перенесли на 20:15.

Сам матч запланований на четвер, 29 листопада. Початок - 19:55.

Нагадаємо, робоча група УЄФА з надзвичайних ситуацій вирішила перенести матч з Полтави до Києва. Однак, за повідомленнями "Ворскли", клуб все ще намагається добитися того, щоб матч провели в Полтаві.

Повідомляємо вас про те, що питання із проведенням матчу в #Полтава чи #Києві, чи інших містах з @Arsenal залишається відкритим.

Футбольний клуб #ВОРСКЛА робить усе від нього залежне, щоб гра відбулась у Рідному місті. — ФК Ворскла (@vorsklacomua) November 28, 2018

Офіційно про місце гри повинні оголосити 28 листопада після 18:00.