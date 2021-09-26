"Арсенал" переиграл "Тоттенхэм" в дерби северного Лондона

Уже в дебюте матча на 11-й минуте игрокам "Арсенала" удалась отличная атака, которую точным ударом с пределов штрафной завершил Смит-Роу - 1:0.

А уже через 15 минут "канониры" вели в два гола. Обамеянг запустил в отрыв Смит-Роу, который вошел в штрафную и вернул мяч габонцу. Тот метров с 11 сходу пробил точно в сетку - 2:0.

Еще в первой половине счет стал разгромным - третий гол "Арсенала" на 34-й минуте на счету Сака.

Во второй половине "шпоры" один гол отыграли - гол на счету Сон Хен Мина. В итоге победа позволила подняться "канонирам" с подвалов турнирной таблицы, хотя они все еще остаются на 14-м месте с шестью очками. У "Тоттенхэма" 9 баллов и 10-е место.