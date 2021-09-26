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"Арсенал" переграв "Тоттенхем" у дербі північного Лондона

Автор: Ігор Литвиненко

"Арсенал" в північнолондонському дербі обіграв "Тоттенхем" в рамках шостого туру англійської прем'єр-ліги. На рахунку "канонірів" три голи, на що "шпори" відповіли лише одним результативним ударом - 3:1.

Детальніше про матч - у матеріалі РБК-Україна.

Вже в дебюті матчу на 11-й хвилині гравцям "Арсеналу" вдалася відмінна атака, яку точним ударом з меж штрафного завершив Сміт-Роу-1:0.

А вже через 15 хвилин "каноніри" вели в два голи. Обамеянг запустив у відрив Сміт-Роу, який увійшов до штрафного майданчика і повернув м'яч габонцю. Той метрів з 11 відразу пробив точно в сітку - 2:0.

Ще в першій половині рахунок став розгромним-третій гол "Арсеналу" на 34-й хвилині на рахунку Сака.

У другій половині "шпори" один гол відіграли - гол на рахунку Сон Хен Міна. У підсумку перемога дозволила піднятися "канонірам" з підвалів турнірної таблиці, хоча вони все ще залишаються на 14-му місці з шістьма очками. У "Тоттенхема" 9 балів і 10-е місце.

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