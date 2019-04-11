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Арсенал - Наполи: где смотреть матч

Новости » Спорт    11.04.2019 - 15:01
Арсенал - Наполи: где смотреть матч
Фото: "Наполи" готовится к матчу с "Арсеналом" (twitter.com/SSCNapoli)

Где и когда начнется первый поединок 1/4 финала Лиги Европы

"Арсенал" примет "Наполи" в матче 1/4 финала Лиги Европы. Согласно котировкам букмекеров, шансов на победу в этом матче больше у хозяев. 

11 апреля 22:00
Лондон, стадион "Эмирейтс"

 

На стадионе "Эмирейтс" в Лондоне 11 апреля состоится первый матч 1/4 финала Лиги Европы между "Арсеналом" и "Наполи". В прямом эфире поединок покажет телеканал "Футбол 1". Время начала матча - 22:00 по Киеву.

Напомним, Венгер в шутливой форме высказался о своем уходе из "Арсенала".

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