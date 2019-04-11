Арсенал - Наполі: де дивитися матч

Фото: "Наполі" готується до матчу з "Арсеналом" (twitter.com/SSCNapoli)

Де і коли почнеться перший поєдинок 1/4 фіналу Ліги Європи

"Арсенал" прийме "Наполі" в матчі 1/4 фіналу Ліги Європи. Відповідно до котирувань букмекерів, шансів на перемогу в цьому матчі більше у господарів.

11 квітня 22:00

Лондон, стадіон "Емірейтс"

На стадіоні "Емірейтс" в Лондоні 11 квітня відбудеться перший матч 1/4 фіналу Ліги Європи між "Арсеналом" і "Наполі". У прямому ефірі поєдинок покаже телеканал "Футбол 1". Час початку матчу - 22:00 за Києвом.

Нагадаємо, Венгер у жартівливій формі висловився про своє звільнення з "Арсеналу".