"Арсенал" с комфортным счетом победил "Наполи" в 1/4 финала Лиги Европы

Встреча между "Арсеналом" и "Наполи", проходившая на "Эмирейтс" в рамках первого матча 1/4 финала Лиги Европы, завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

Оба мяча в игре были забиты в первом тайме. На 15 минуте прицельно пробил в угол ворот хавбек лондонского клуба Аарон Рэмси. Второй гол в ворота своей команды забил защитник неаполитанцев Калиду Кулибали. После удара Лукаса Торрейры на 25 минуте мяч попал в ногу сенегальцу, изменил направление своего полета и влетел в сетку ворот.

В начале второго тайма Лоренцо Инсинье забил гол, но взятие ворот было отменено из-за офсайда.

Ответный поединок команды сыграют ровно через неделю на "Сан-Паоло".