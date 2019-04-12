"Арсенал" з комфортним рахунком переміг "Наполі" в 1/4 фіналу Ліги Європи

Зустріч між "Арсеналом" і "Наполі", що проходила на "Емірейтс" в рамках першого матчу 1/4 фіналу Ліги Європи, завершилася перемогою господарів з рахунком 2: 0.

Обидва м'ячі в грі були забиті в першому таймі. На 15 хвилині прицільно пробив у кут воріт хавбек лондонського клубу Аарон Ремсі. Другий гол у ворота своєї команди забив захисник неаполітанців Каліду Кулібалі. Після удару Лукаса Торрейри на 25 хвилині м'яч влучив у ногу сенегальцю, змінив напрямок свого польоту і влетів в сітку воріт.

На початку другого тайму Лоренцо Інсіньє забив гол, але взяття воріт було скасовано через офсайд.

Поєдинок у відповідь команди зіграють рівно через тиждень на "Сан-Паоло".