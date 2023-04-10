"Арсенал" у драмі пропустив із-під Зінченка та закрутив інтригу в АПЛ: який календар

Напередодні "каноніри" в справжньому трилері на "Енфілді" втратили перемогу над "Ліверпулем". Лондонці забили двічі в стартові півгодини зусиллями Мартінеллі та Жезуса. Однак, перед перервою "Арсенал" пропустив від Салаха, а за кілька хвилин до фінального свистка Фірміно замкнув навіс Александера-Арнольда після обіграшу Зінченка.

Підсумкова нічия, на перший погляд, не надто змінила становище "канонірів". Команда Мікеля Артети набрала 73 очки та на цілих 6 пунктів випереджає "Манчестер Сіті". Та диявол сховався в деталях. "Містяни" хай і мають в активі 67 балів, але провели на матч менше. Тож потенційно відрив між лідерами – всього три очки. І це ж іще відбудеться очний поєдинок претендентів на "Етіхаді"!

Скептики вже навіть встигли списати "Арсенал". Мовляв, і календар у "канонірів" складний, і "Ман Сіті" програють на виїзді, та й досвіду чемпіонської боротьби забракне. Графік лондонців справді з непростих. Підопічні Артети зіграють як і з кандидатами на виліт ("Вест Хем", "Саутгемптон", "Ноттінгем", "Вулверхемптон"), так і з претендентами на високі місця ("Ман Сіті", "Челсі", "Ньюкасл", "Брайтон").

Проте, варто поглянути на цей список суперників під іншим кутом. У матчах першого кола зі згаданими вісьома колективами "Арсенал" здобув 5 перемог, звів унічию два поєдинки та поступився лише в одній зустрічі ("Манчестер Сіті" – 1:3). Навіть повторення такого графіку дозволить набрати 91 очко в підсумку.

Звісно, "містяни" раніше набирали й більше – 93, 98 та навіть 100 пунктів. Календар у підопічних Хосепа Гвардіоли справді простіший. Однак, далекий від статусу прохідного. Із аутсайдерами шляхи манкуніанців перетнуться теж чотири рази ("Лестер", "Вест Хем", "Лідс", "Евертон"). Також вони зіграють проти претендентів на єврокубки ("Брайтон", "Фулхем", "Челсі", "Брентфорд"). І протистояння з "Арсеналом" 26 квітня – вишенька на торті.

Є ще один момент. Окрім фінішного спринту в АПЛ, "Ман Сіті" змагається ще в двох турнірах – Лізі чемпіонів і Кубку Англії. Упродовж усього одинадцяти днів на "містян" чекають дві зустрічі з мюнхенською "Баварією" та кубковий двобій з "Шеффілд Юнайтед". То чи справді команда Гвардіоли вибилася у фаворити?..