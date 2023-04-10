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"Арсенал" в драме пропустил из-под Зинченко и закрутил интригу в АПЛ: какой календарь

Фото: Александр Зинченко готов передать палочку чемпионской эстафеты (premierleague.com)
Автор: Антон Федорцив

За восемь туров до конца сезона 2022/23 в английской премьер-лиге новое дыхание получила чемпионская интрига. За титул продолжают борьбу лондонский "Арсенал" и "Манчестер Сити".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт лиги.

Накануне "канониры" в настоящем триллере на "Энфилде" упустили победу над "Ливерпулем". Лондонцы забили дважды в стартовые полчаса усилиями Мартинелли и Жезуса. Однако перед перерывом "Арсенал" пропустил от Салаха, а за несколько минут до финального свистка Фирмино замкнул навес Александер-Арнольда после обыгрыша Зинченко.

Итоговая ничья, на первый взгляд, не слишком изменила положение "канониров". Команда Микеля Артеты набрала 73 очка и на целых 6 пунктов опережает "Манчестер Сити". Но дьявол кроется в деталях. "Горожане" пусть и имеют в активе 67 баллов, но провели на матч меньше. Так что потенциально отрыв между лидерами – всего три очка. И это еще состоится очный поединок претендентов на "Этихаде"!

Скептики уже даже успели списать "Арсенал". Мол, и календарь у "канониров" сложный, и "Ман Сити" проиграют на выезде, да и опыта чемпионской борьбы не хватит. График лондонцев действительно из непростых. Подопечные Артеты сыграют как с кандидатами на вылет ("Вест Хэм", "Саутгемптон", "Ноттингем", "Вулверхэмптон"), так и с претендентами на высокие места ("Ман Сити", "Челси", "Ньюкасл", " Брайтон").

Однако стоит посмотреть на этот список соперников под другим углом. В матчах первого круга с упомянутыми восемью коллективами "Арсенал" одержал 5 побед, свел вничью два поединка и уступил лишь в одной встрече ("Манчестер Сити" – 1:3). Даже повторение такого графика позволит набрать 91 очко в итоге.

Конечно, "горожане" раньше набирали и больше – 93, 98 и даже 100 пунктов. Календарь у подопечных Хосепа Гвардиолы действительно проще. Однако, далек от статуса проходного. С аутсайдерами пути манкунианцев пересекутся тоже четыре раза ("Лестер", "Вест Хэм", "Лидс", "Эвертон"). Также они сыграют против претендентов на еврокубки ("Брайтон", "Фулхэм", "Челси", "Брентфорд"). И противостояние с "Арсеналом" 26 апреля – вишенка на торте.

Есть еще один момент. Кроме финишного спринта в АПЛ, "Ман Сити" соревнуется еще в двух турнирах – Лиге чемпионов и Кубке Англии. На протяжении всего одиннадцати дней "горожанам" предстоят две встречи с мюнхенской "Баварией" и кубковый поединок с "Шеффилд Юнайтед". Действительно ли команда Гвардиолы выбилась в фавориты?..

К слову, ранее "Бернли" гарантировал повышение к АПЛ на следующий сезон.

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Александр ЗинченкоАрсеналМанчестер СитиЧемпионат Англии