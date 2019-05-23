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"Арсенал" і "Челсі" повернуть УЄФА частину квитків на фінал ЛЄ в Баку

Новини » Спорт    23.05.2019 - 09:31
"Арсенал" і "Челсі" повернуть УЄФА частину квитків на фінал ЛЄ в Баку
Фото: Baku Olympic Stadium (twitter.com/EuropaLeague)

Фіналісти не змогли реалізувати всі квитки

Фіналісти Ліги Європи-2018/19 лондонські "Арсенал" і "Челсі" повернуть УЄФА понад 6 тисяч квитків на вирішальний матч, який відбудеться в Баку. Про це повідомляє The Times.

Як зазначається, клуби не змогли реалізувати понад половину з виділеної квоти квитків на гру. На даний момент "Арсенал" продав близько 3,5 тисячі квитків, "Челсі" - близько 2 тисячі. Всього УЄФА виділив клубам по 5,8 тисяч квитків, що становить менше ніж 10% від місткості стадіону, на якому пройде фінал.

Причиною відсутності попиту називаються висока вартість авіарейсів, мала пропускна здатність аеропорту в Баку, пізній початок гри, а також те, що бакинські готелі різко підняли ціни на свої послуги.

З аналогічними проблемами зіткнулися і спонсори УЄФА, яким виділили 2 тисячі квитків. Якщо клуби не зможуть реалізувати свою квоту і повернуть квитки, вони надійдуть у продаж для місцевих уболівальників. На даний момент на гру реалізовано близько 23 тисяч квитків.

Фінальний матч Ліги Європи між "Арсеналом" і "Челсі" пройде в Баку 29 травня і почнеться о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, "Арсенал" раніше розкритикував УЄФА через проведення фіналу Ліги Європи в Баку.

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