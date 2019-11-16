Арсенал в Балаклее не представляет угрозы местным жителям

В настоящее время военный арсенал в городе Балаклея Харьковской области не представляет угрозы для местных жителей. Об этом сегодня, 16 ноября, заявил командующий Сил логистики генерал-лейтенант Олег Вишневский.

По его словам, пожар, возникший в результате взрывов на технической территории арсенала, был локализован силами пожарного подразделения воинской части и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В течение ночи определенным составом пожарного наряда осуществлялось патрулирование технической территории. Загораний и задымлений не наблюдалось. Поэтому сейчас военный арсенал является безопасным", - отметил Вишневский.

Также он добавил, что территория арсенала очищена почти на 60%. Все остальные боеприпасы вывезены или сложенные в защищенное бетонное хранилище. На открытых площадках боеприпасы не сохраняются.

Напомним, 15 ноября на технической территории Центральной артиллерийской базы обеспечения боеприпасами, где проходила плановая утилизация, прозвучало около 20 взрывов в специально оборудованном котловане. В результате взрывов боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области пострадали четверо военнослужащих.