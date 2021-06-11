Вірменський коньяк зникне зі світових ринків. ЄС і Єреван досягли домовленості
Уряд Вірменії і Євросоюз досягли угоди про відмову від назви "коньяк" для вірменської алкогольної продукції. Вірменія отримає 3 млн євро компенсації.
Про це пише PanARMENIAN.net.
Передбачена Угодою програма фінансується з бюджету ЄС в рамках Європейського інструменту сусідства. Загальна вартість-3 млн євро.
"Зазначається, що мета фінансової угоди - сприяти плавному та ефективному припиненню використання географічної вказівки "коньяк" для вірменської продукції, а також допомогти промисловості Вірменії зберегти свою конкурентоспроможність на експортних ринках", - йдеться в повідомленні.
Програма ЄС програма передбачає розробку нового найменування для вірменського коньяку, його рекламу і маркетинг на внутрішньому і традиційних зовнішніх ринках.
Проект реалізується відповідно до Угоди про всеосяжне і розширене партнерства з ЄС.
Вимога про відмову від назви "коньяк" передбачена підписаною в листопаді 2017 року Угодою про всеосяжне і розширене партнерство, яке повністю набрало чинності з 1 березня 2021 року. Згідно з документом, Вірменії дали 25 років для відмови від назви "коньяк".
Раніше повідомлялося, що Міністерство розвитку економіки торгівлі та сільського господарства пропонує підвищити мінімальні ціни на алкоголь.