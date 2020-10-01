Армянские военные обстреляли Тертер, есть погибший

Сегодня, 1 октября, еще один мирный житель Азербайджана погиб в результате обстрела с армянской стороны города Тертер. Таким образом, число мирных жителей, которые погибли в результате конфликта между Арменией и Азербайджаном, возросло до 16.

Об этом сообщает "Sputnik Армения".

Как сообщается, обстрел города Тертер подразделения вооруженных сил Армении возобновили с утренних часов четверга. Один из снарядов упал на автовокзал города, в результате чего погиб 38-летний мужчина.

Отметим, обострение конфликта в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нападении. После этого стороны заявили о начале войны.

Напомним, в ходе ночных боев Азербайджан нанес артиллерийские удары по позициям сил Армении. В результате серьезно повреждены 163 дома, а также 36 гражданских объектов.

Кроме того, президент Армении Армен Саркисян заявил, что Кавказ может превратиться в новую Сирию, если международное сообщество не вмешается.

Также РБК-Украина писало, что президент Франции Эмманюэль Макрон обсудил с российским лидером Владимиром Путиным резкий обострение обстановки в зоне нагорно-карабахского конфликта.