UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Армию РФ отбросили от Киева на правом берегу Днепра на 70 км, - ВСУ

Фото: в Киеве армию РФ отбросили на 70 км (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники отбросили вражеские войска от Киева на правом берегу Днепра на 70 км. На левом берегу ВСУ остановили продвижение противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг заместителя начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ бригадного генерала Александра Грузевича.

"Киев одна из главных целей врага. Но план провалился, Киев за три дня не сдался. Мы полностью сорвали планы врага. Сегодня на правом берегу враг остановлен почти на 70 км, полоса внешнего кольца расширена на 70 км, что делает невозможным его огонь по нашей столице. По левому берегу у нас есть небольшое продвижение, но мы его остановили. Можно быть спокойными", - заявил Грузевич.

Напомним, сегодня в небе над Киевской областью ликвидировали вражеский истребитель Су-34. Он упал на временно оккупированной территории, пилот катапультировался.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевВторжение России в УкраинуВойна России против Украины